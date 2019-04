Agrigento: Procuratore Patronaggio, ‘inferti duri colpi a crimine straniero in Sicilia’

Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “La Procura della Repubblica di Agrigento in questa ultima settimana ha diretto due importanti operazioni di polizia giudiziaria, eseguite rispettivamente dalla Squadra Mobile e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, con le quali sono stati inferti duri colpi […]

Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “La Procura della Repubblica di Agrigento in questa ultima settimana ha diretto due importanti operazioni di polizia giudiziaria, eseguite rispettivamente dalla Squadra Mobile e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, con le quali sono stati inferti duri colpi al crimine straniero operante in Sicilia”. E’ quanto dice il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che ha coordinato l’inchiesta che oggi ha portato al fermo di una decina di gambiani e nigeriani appartenenti a una organizzazione di trafficanti di droga e nei giorni scorsi un’altra importante operazione condotta dalla Squadra mobile agrigentina.

“Con la prima operazione eseguita dalla Squadra Mobile è stata smantellata una organizzazione dedita al favoreggiamento della immigrazione clandestina che aveva predisposto basi logistiche e utilizzato falsi documenti di ingresso nel territorio nazionale- dice Patronaggio – Con la seconda, eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale, è stato restituito alla legalità un importante pezzo del centro storico di Agrigento che era diventato teatro di spaccio di stupefacenti da parte di soggetti gambiani e nigeriani”.

“Nel ringraziare le forze di polizia che hanno operato sul territorio, si sottolinea come solo con la sinergia fra le varie istituzioni si possono raggiungere importanti traguardi nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico nel rispetto dei diritti degli indagati le cui posizioni processuali verranno poste al vaglio del competente giudice penale”, conclude Patronaggio.