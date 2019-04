Sanità: Sicilia, nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico in ambito cardio-oncologico

Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in ambito cardio-oncologico” vede la Sicilia prima regione italiana ad elaborare un documento che fornisce assistenza cardiologica mirata ai pazienti affetti da neoplasie, sottoposti a trattamenti cardiotossici […]

Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in ambito cardio-oncologico” vede la Sicilia prima regione italiana ad elaborare un documento che fornisce assistenza cardiologica mirata ai pazienti affetti da neoplasie, sottoposti a trattamenti cardiotossici e di radioterapia e garantire un approccio integrato, uniforme ed omogeneo in tutto il territorio regionale. Con circa 12.000 decessi l’anno, i tumori rappresentano la seconda causa di morte nell’isola, dopo le patologie cardio-vascolari. Tra le regioni italiane la Sicilia si è fatta portavoce dell’esigenza di elaborare un “Percorso terapeutico assistenziale in ambito cardio oncologico”, coerente con i percorsi scientifici internazionali e nazionali e supportato dalle principali società scientifiche del settore. Il convegno di presentazione, organizzato dall’Assessorato per la Salute in collaborazione con il Cefpas, si terrà oggi a partire dalle 9,30. Alle 12 una tavola rotonda sul tema “Qualita, sostenibilità e formazione” alla quale prenderanno parte, tra gli altri, l’Assessore alla Salute Ruggero Razza, la dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico Maria Letizia Di Liberti, il dirigente del Servizio Qualità e Sicurezza dell’Assessorato per la Salute Giovanni De Luca, coordinatore del gruppo di lavoro.