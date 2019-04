Pfas: Vignaroli, ‘Ecomafie indagherà su aree contaminate a livello nazionale’

Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Stiamo monitorando con attenzione il quadro della contaminazione da Pfas, che in base alle analisi di Arpa Veneto risulta interessare un’area ben più ampia rispetto a quella attualmente sotto osservazione”. Così il presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli. […]

“La Commissione ha già deliberato da diverse settimane di svolgere un approfondimento su tutte le aree del territorio nazionale interessate dall’inquinamento da queste sostanze. Abbiamo ricevuto i documenti dalle Mamme No Pfas e li stiamo esaminando in vista della nuova relazione”, conclude Vignaroli.