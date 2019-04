Deliveroo: ad aprile sbarca in 6 nuove città italiane

Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Deliveroo continua l’espansione e arriva in 6 nuove città italiane. Dopo il successo riscosso nelle 69 città nelle quali il servizio è già presente, diventano quindi 75 le città dove è possibile ordinare, in modo efficiente e affidabile e attraverso un’ampia […]

Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Deliveroo continua l’espansione e arriva in 6 nuove città italiane. Dopo il successo riscosso nelle 69 città nelle quali il servizio è già presente, diventano quindi 75 le città dove è possibile ordinare, in modo efficiente e affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta, ottimo cibo a domicilio in appena 30 minuti. Nel complesso, Deliveroo collaborerà con più di 70 nuovi ristoranti partner e e attualmente sta cercando 120 nuovi rider per avviare il servizio in queste città.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere arrivati in nuove città che offrono un’ampia e variegata offerta gastronomica. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri nuovi ristoranti partner per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business”, sottolinea Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia. “Siamo certi – aggiunge – che i consumatori apprezzeranno la qualità e la comodità del nostro servizio e gusteranno a domicilio i piatti della ricca cucina tipica locale e le specialità di cucine straniere presenti sulla nostra piattaforma”.

Nello specifico, Deliveroo ha attivato il proprio servizio dalla scorsa settimana in Puglia dove il servizio è attivo anche a Foggia e in Toscana ad Arezzo e Lucca. Questa settimana il servizio sarà esteso il servizio in Emilia Romagna, rispettivamente a Carpi, Imola e Sassuolo.