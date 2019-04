Europee: Fdi presenta lista per circoscrizione isole

Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Anche Fratelli d’Italia ha presentato, in Corte di Appello a Palermo, la sua lista per la circoscrizione Sicilia-Sardegna alle Europee del 26 maggio. Dietro la leader del partito Giorgia Meloni ci sono il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Varchi, […]

Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Anche Fratelli d’Italia ha presentato, in Corte di Appello a Palermo, la sua lista per la circoscrizione Sicilia-Sardegna alle Europee del 26 maggio. Dietro la leader del partito Giorgia Meloni ci sono il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Varchi, il sindaco di Avola Luca Cannata, Maria Fernanda Gervasi, Francesco Rizzo, la sarda Antonella Zedda e Francesco Scarpinato, capogruppo in consiglio comunale a Palermo.