Europee: +Europa presenta lista circoscrizione Isole, Ferrandelli capolista

Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Sarà Fabrizio Ferrandelli, consigliere al Comune di Palermo, candidato a sindaco alle scorse amministrative, il capolista di Più Europa nella circoscrizione Sicilia e Sardegna per le elezioni europee del 26 maggio. La lista è stata depositata nel tardo pomeriggio in Corte di Appello a Palermo. A Ferrandelli seguono l’avvocato Pietrina Pituzzolu; la sindacalista e animalista Stefania Ficani; Giuseppe Sanò, messinese e fondatore di Percorso Comune Messina; Silvia Manzi, radicale e tesoriere di Più Europa; la catanese Elia Torrisi; Maria Saeli, bagherese e presidente dei Coraggiosi; e Marco De Andreis, vicino a Emma Bonino che sarà capolista nella circoscrizione Italia centrale

“Oggi la priorità è la difesa dei diritti delle persone, che qualcuno vuole cancellare, e della dignità della nostra terra, che qualcuno vuole isolare – ha detto Ferrandelli – Per questo ho deciso di proseguire il mio impegno civico accettando l’invito di Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Bruno Tabacci, a candidarmi con Più Europa come capolista in Sicilia e Sardegna alle elezioni europee del 26 maggio. Più diritti. Più dignità. Più sud. La sfida è oggi”.