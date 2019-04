Europee: Gozi, ‘primavera europea non autunno britannico’

Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Voglio abbattere i muri della politica nazionale, perché senza una politica transnazionale non avremo mai una vera democrazia europea: è questo il senso della mia candidatura alle prossime elezioni europee con En Marche in Francia”. Lo ha affermato Sandro Gozi, intervenendo […]

Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Voglio abbattere i muri della politica nazionale, perché senza una politica transnazionale non avremo mai una vera democrazia europea: è questo il senso della mia candidatura alle prossime elezioni europee con En Marche in Francia”. Lo ha affermato Sandro Gozi, intervenendo all’assemblea di “Cittadini! Una rivoluzione liberale per l’Europa” in corso a Roma.

“Le prossime elezioni -ha aggiunto- dovranno essere sul futuro di chi sceglie l’Unione, non di chi ha deciso di lasciarla. Per questo auspico che la decisione grottesca, voluta in particolare di Tusk e da Merkel, di far partecipare i britannici alle elezioni di maggio per uscire in novembre, verrà evitata proprio da May e Corbyn, che è tempo che mostrino un minimo di responsabilità. Noi vogliamo cominciare con una primavera europea, non con il prolungato autunno britannico. Dobbiamo essere pionieri, aprire nuove vie, abbattere vecchi muri per costruire un’Europa diversa, sovrana e democratica”.