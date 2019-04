Europee: nel Pd trattativa su liste, malumore area Lotti

Roma, 10 apr. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – C’è malumore, al momento, nell’area Pd che fa capo a Luca Lotti. Ci sono ancora nodi da chiarire sulle liste per le europee: alcune candidature e soprattutto la questione Mdp. “Noi abbiamo votato a favore della relazione di Nicola Zingaretti all’ultima […]

Roma, 10 apr. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – C’è malumore, al momento, nell’area Pd che fa capo a Luca Lotti. Ci sono ancora nodi da chiarire sulle liste per le europee: alcune candidature e soprattutto la questione Mdp. “Noi abbiamo votato a favore della relazione di Nicola Zingaretti all’ultima Direzione, quando il segretario ha parlato di liste aperte per le europee ma senza nessun ritorno al passato. Ora vorremmo capire quali sono i confini politici di quella impostazione…”, dice un big della componente dem.

Insomma, un conto sono liste aperte a personalità d’area. Un conto eurodeputati uscenti di Mdp, come Massimo Paolucci, o ex-parlamentari come Cecilia Guerra che è stata capogruppo degli ‘scissionisti’ al Senato. “Se liste aperte vuol dire questo, non ci siamo…”, si osserva. Anche perché se si sdogana l’ingresso in lista alle europee, si ragiona tra i lottiani, non si tratterebbe solo di un episodio in vista del 26 maggio. Ma sarebbe l’inizio del ritorno al passato.

Poi ci sarebbero ancora alcune candidature da definire, come quella di Paolo De Castro in Veneto. E anche su Simona Bonafè capolista al Centro si vorrebbero conferme ufficiali. Nessuna reazione alla candidatura di Massimigliano Smeriglio (vice di Zingaretti in Regione Lazio, proveniente da Sel) che, si spiega, era data per scontata da tempo. L’area Lotti conta circa una trentina di membri in Direzione. Potreste votare contro? “Non si vota contro le liste…”. Si tratta, piuttosto, per sciogliere le questioni sul tavolo entro la Direzione di domani pomeriggio, convocata da Zingaretti proprio sulle liste per il 26 maggio. “Ci sarà un confronto con il segretario nelle prossime ore e vedremo…”, si fa sapere dai lottiani.