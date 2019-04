Brennero: Unioncamere Veneto, no ai blocchi al transito (4)

(AdnKronos) – “I divieti di transito imposti dall’Austria – ha commentato Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona – senza alcun rispetto del principio di libera circolazione delle merci sancito dall’Unione Europea incidono pesantemente sulla logistica delle merci […]

(AdnKronos) – “I divieti di transito imposti dall’Austria – ha commentato Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona – senza alcun rispetto del principio di libera circolazione delle merci sancito dall’Unione Europea incidono pesantemente sulla logistica delle merci nell’area del veronese, da secoli crocevia di scambi e merci. Dal solo Quadrante Europa transitano verso il Brennero 36 milioni di tonnellate di merci su gomma. A queste poi si aggiungono i prodotti esportati e importati nell’Europa centrale e del Nord, cioè quelli lungo l’asse mediterraneo-scandinavo che registrano un interscambio totale di 13,8 miliardi di euro, il 51% dell’interscambio complessivo realizzato dalle imprese veronesi nel 2018. E’ inaccettabile una posizione aprioristica e non concertata: anche le nostre imprese mirano ad uno sviluppo sostenibile, ma questo non è incompatibile con una logistica fluida e efficiente”.

Il Roadshow Brennero, che ha già toccato Modena, Mantova e Verona, si sposterà ora a Trento, Bolzano, Monaco di Baviera per concludersi a Roma a metà maggio.