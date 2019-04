Vinitaly: allo stand del Veneto presentato Congresso nazionale Sommelier

Verona, 9 apr. (AdnKronos) – Alla presenza del Presidente della Regione, Luca Zaia che era affiancato dagli Assessori al Turismo e all’Istruzione e Lavoro, Federico Caner ed Elena Donazzan è stato presentato nello stand del Veneto al Vinitaly il 53° Congresso nazionale dei sommelier dell’AIS […]

Verona, 9 apr. (AdnKronos) – Alla presenza del Presidente della Regione, Luca Zaia che era affiancato dagli Assessori al Turismo e all’Istruzione e Lavoro, Federico Caner ed Elena Donazzan è stato presentato nello stand del Veneto al Vinitaly il 53° Congresso nazionale dei sommelier dell’AIS che si terrà proprio a Verona a novembre.

“Il sommelier – ha detto il Governatore – è un ambasciatore non solo del vino ma anche del territorio, che avvicina al consumo responsabile e alla consapevolezza di ciò che si versa nel bicchiere. Pensate: in Veneto il 75% del vino prodotto (13,5 mln di ettolitri l’anno si 94.000 ettari) è a denominazione: in pratica siamo il “vigneto d’Italia”, visto che è nostro il 30% dell’export nazionale”.

“In questo – ha detto inoltre il Presidente della Regione – il sommelier è il trait d’union tra produzione e consumo, tra la terra e il calice che degustiamo; ci parla di una storia enologica fatta di poesia, cultura, identità e promozione. I Sommelier sono una componente fondamentale del fascino di consumare il buon vino”.