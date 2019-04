Sicilia: 3 mln per Comuni che hanno completato stabilizzazioni

Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo avviato l’erogazione del contributo regionale, pari a 3 milioni di euro, per i 55 comuni che hanno concluso le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato nel periodo 2010-2016”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale […]

Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo avviato l’erogazione del contributo regionale, pari a 3 milioni di euro, per i 55 comuni che hanno concluso le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato nel periodo 2010-2016”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali Bernardette Grasso. “Il governo Musumeci – aggiunge – fa fede agli impegni presi assicurando le risorse concordate per la prosecuzione e la conclusione del processo di stabilizzazione”. Le risorse sono state ripartite in proporzione al costo complessivo che gli enti hanno sostenuto ed erogato nel periodo 2010-2018.