Pil: Euler Hermes, +0,2% Italia nel 2019 e +0,4% nel 2020

Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Il Prodotto interno lordo italiano aumenterà dello 0,2% quest’anno e dello 0,4% nel 2020. E’ la previsione di Euler Hermes, società del gruppo tedesco Allianz attiva nel settore dell’assicurazione crediti. Secondo la società, i fattori esterni all’economia nazionale e la crisi di fiducia interna “impatteranno in modo determinante su consumi, investimenti ed export”. Nel 2018 la numerosità e l’importo medio degli insoluti sono cresciuti rispettivamente del 36% e del 38% e le insolvenze aziendali, dopo quattro anni di decrescita, sono attese in risalita del 2% nel 2019. Stesso trend anche sul mercato export, dove la frequenza cresce del 30% e la severità del 35%. E l’effetto della bassa crescita, si spiega nel rapporto della società ‘L’Italia delle Imprese 2019′, “è la crescente sofferenza tra le imprese”.

L’Italia conferma la presenza di forti divari territoriali. Nel Centro-Sud si concentrano l’85% dei mancati pagamenti registrati nell’anno, con alcune regioni che hanno particolarmente sofferto, come le Marche e la Sicilia. Anche la Campania è risultata ancora in difficoltà, sia nel settore delle commodity che in quello delle costruzioni meccaniche, mentre il commercio al dettaglio rimane particolarmente condizionato dal calo dei consumi, come in tutto il Paese. Al Nord, la Lombardia deve far fronte alla crisi della distribuzione elettronica e delle costruzioni, mentre la Liguria presenta severità nei traffici logistici.

In miglioramento il Triveneto, soprattutto per le eccellenze alimentari, mentre il Piemonte ancora mantiene un basso valore di insoluti, rispetto alla dimensione e alla varietà delle economie della regione.