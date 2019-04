Palermo: cartelli sui distributori di bevande, studenti dicono no alla plastica

Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – “Garantiamoci un futuro! Basta bottigliette di plastica nelle scuole e nelle università! Usiamo borracce riutilizzabili!”. Recitano così i cartelli che gli studenti di alcune scuole di Palermo e dell’Università hanno affisso sui distributori di bevande dei rispettivi […]

Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – “Garantiamoci un futuro! Basta bottigliette di plastica nelle scuole e nelle università! Usiamo borracce riutilizzabili!”. Recitano così i cartelli che gli studenti di alcune scuole di Palermo e dell’Università hanno affisso sui distributori di bevande dei rispettivi istituti. A dire ‘no’ alla plastica sono stati gli studenti del collettivo Umberto I, Cassarà, Croce e del liceo scientifico Einstein, insieme agli studenti universitari del gruppo ‘Fajdda’ e ‘Tu sei la Città’ che hanno fatto lo stesso in viale delle Scienze.

“Vogliamo liberare la Sicilia dalla plastica e riteniamo importante partire proprio dai luoghi di formazione – dicono – Pretendiamo che il cambiamento parta proprio da questi luoghi, pretendiamo che venga abolito l’uso della plastica monouso e che vengano introdotti distributori di acqua potabile in modo da poter usare borracce riutilizzabili. I dirigenti scolastici e il rettore dell’Università di Palermo non possono restare indifferenti ma mettere da subito in campo azioni concrete”. Martedì 16 aprile gli studenti hanno organizzato un incontro sul tema presso il liceo classico Umberto I con la partecipazione del docente di Sociologia dell’Ambiente Aurelio Angelini.