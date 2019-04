E.On: si rafforza in Veneto, nuovo punto vendita a Mestre

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – E’ stato inaugurato oggi il nuovo Punto E.On di Mestre, riferimento territoriale per offrire consulenze energetiche e far conoscere concretamente le soluzioni innovative per la casa che l’azienda propone ai consumatori. Per l’occasione, oltre a cittadini e clienti, […]

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – E’ stato inaugurato oggi il nuovo Punto E.On di Mestre, riferimento territoriale per offrire consulenze energetiche e far conoscere concretamente le soluzioni innovative per la casa che l’azienda propone ai consumatori. Per l’occasione, oltre a cittadini e clienti, sono intervenute alcune personalità locali e gli inviati della stampa e della televisione locale. La presenza territoriale di E.On nel Veneto orientale, si legge in una nota del gruppo energetico tedesco, è fortemente radicata, con i Punti di Mira (VE), Conselve, Piove di Sacco, Legnaro, Trebaseleghe e Cittadella (PD), Orgiano (VI), e Casale sul Sile (TV). Il nuovo Punto E.On di Mestre è situato in viale Ancona 23, importante traversa di via Torino e a pochi passi dal centro, ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30; il sabato dalle 9 alle 12 solo su appuntamento.

“I clienti sono al centro della visione strategica di E.On, che grazie a soluzioni innovative e sostenibili li accompagna in un percorso di efficienza energetica”, ha spiegato Péter Ilyés, Ceo di E.On Italia, presente all’evento. “I Punti E.On – ha aggiunto- ci permettono di intrecciare una relazione diretta con le comunità e le aziende del territorio, nei confronti dei quali ci poniamo come partner per servizi e soluzioni energetiche ma anche nella realizzazione di progetti e iniziative di sostenibilità”.

Tra i progetti sostenibili realizzati nel territorio metropolitano di Venezia ci sono i Boschi E.On di San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento, sorti come progetti di riqualificazione urbana con la piantumazione rispettivamente di 3.500, 5.000 e 4.500 giovani alberi che contribuiscono al miglioramento paesaggistico della zona e della qualità dell’aria, riducendo le emissioni di CO2, rigenerando i terreni e favorendo quindi il benessere delle comunità. Oggi nelle 26 aree selezionate in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Umbria, Puglia e Lazio, compreso il Bosco E.On della città di Pomezia inaugurato pochi giorni fa, sono già stati piantati 83.000 alberi, facendone uno dei più rilevanti progetti di forestazione mai portati avanti in Italia e in Europa da un’impresa privata.