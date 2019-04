Autonomia: In Veneto gli indipendentisti si uniscono, nasce il ‘Partito dei Veneti’ (3)

(AdnKronos) – Lucio Chiavegato, “Gruppo Chiavegato” conclude: “Superando le storiche divisioni, abbiamo fatto un passo in avanti importante verso la naturale vocazione del Veneto: l’indipendenza. Da oggi iniziamo a lavorare Comune per Comune per far capire ai veneti che l’unica […]

(AdnKronos) – Lucio Chiavegato, “Gruppo Chiavegato” conclude: “Superando le storiche divisioni, abbiamo fatto un passo in avanti importante verso la naturale vocazione del Veneto: l’indipendenza. Da oggi iniziamo a lavorare Comune per Comune per far capire ai veneti che l’unica alternativa oggi si chiama Partito dei Veneti. Partito che è e sarà aperto a chiunque ne condivida finalità e programma e sono sicuro nei prossimi mesi vedremo adesioni “illustri” dal mondo politico e dalla società civile”.

E, Bobo Sartore di “Progetto Veneto Autonomo” spiega infine che: “Aderiamo al Partito dei Veneti, perché l’unione fa la forza, e di forza in questo momento ce ne vuole molta visto che Roma non cede di un centimetro e i partiti nazionali non sono in grado di rappresentarci”.