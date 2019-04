Autonomia: In Veneto gli indipendentisti si uniscono, nasce il ‘Partito dei Veneti’ (2)

(AdnKronos) – Daniele Visentin, vice-coordinatore sottolinea: “Finalmente i Veneti hanno la possibilità di votare un partito strutturato e organizzato su tutto il territorio regionale, che ha come unico obiettivo la tutela degli interessi del Popolo Veneto. Vogliamo una politica Veneta forte che […]

(AdnKronos) – Daniele Visentin, vice-coordinatore sottolinea: “Finalmente i Veneti hanno la possibilità di votare un partito strutturato e organizzato su tutto il territorio regionale, che ha come unico obiettivo la tutela degli interessi del Popolo Veneto. Vogliamo una politica Veneta forte che grazie all’Autogoverno possa garantire una vita migliore ai nostri figli, tutelare l’immenso patrimonio artistico e culturale, che lotti contro ogni tipo di mafia, che tuteli la qualità della vita e garantendo la qualità della sanità e dei servizi portandoli all’altezza delle esigenze dei Veneti nonché dei contributi versati”.

Juri de Luca, Portavoce di “Indipendenza Veneta” sottolinea: “È giunto il momento della maturità e responsabilità, ed Indipendenza Veneta aderisce appieno ad un progetto che sarà determinante per il Veneto futuro: il Partito dei Veneti. Il 2020 sarà una tappa focale per l’indispensabile percorso verso il pieno Autogoverno. Il tempo delle rinunce e dell’attesa deve finire al più presto. Il Veneto merita di più, il Veneto merita tutto. Il Veneto merita il meglio”.