Vinitaly: Donazzan (Veneto) in visita stand Campania, ‘autonomia fa bene a tutti’

Verona, 8 apr. (AdnKronos) – “Non litighiamo sull’Autonomia: le ragioni buone ci sono per tutti. L’Italia è unita, un esempio è Vinitaly dove stiamo con le nostre più originali e territoriali produzioni per cui siamo amati nel mondo, quelle vinicole, e tutte queste differenze fanno la grandezza dell’Italia”. Lo ha sottolineato l’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan a Vinitaly, in visita allo stand della Campania

“A chi ci vuole veder ‘baruffare’, come ci direbbe il Goldoni, rispondiamo alzando i calici” continua Donazzan, che conclude “tra Campania e Veneto c’è un legame che ci rende unici e uniti: la tradizione del teatro, visto che Venezia e Napoli sono la culla del teatro italiano. C’è chi si oppone ad una maggiore autonomia nella scuola: ma non farebbe bene ai nostri studenti conoscere la grande cultura locale che fa grande la cultura locale nel mondo? Renderebbe tutti più orgogliosi e più forti nella propria identità, come per il vino”.