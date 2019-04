Regioni: Gelarda, ‘Musumeci ultimo? Speriamo per Sicilia futuro targato Lega’

Palermo, 8 apr. (AdnKronos) – “Il pieno di consensi per i governatori della Lega in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia certifica che il governo del buonsenso del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è la strada da seguire in Italia per una gestione efficiente […]

Palermo, 8 apr. (AdnKronos) – “Il pieno di consensi per i governatori della Lega in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia certifica che il governo del buonsenso del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è la strada da seguire in Italia per una gestione efficiente dei territori, in linea con le reali esigenze dei cittadini”. Così Igor Gelarda, responsabile regionale Enti locali della Lega in Sicilia, commenta con l’Adnkronos la classifica sul gradimento dei governatori pubblicata dal Sole24ore che vede sul podio i tre leghisti e relega il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci all’ultimo posto.

“Dispiace vedere la Sicilia fanalino di coda della classifica – aggiunge Gelarda -. L’attuale presidente della Regione, Nello Musumeci, è un gentiluomo d’altri tempi, un uomo onesto e dalla schiena dritta, ma non è circondato da buoni amministratori. E poi ha ereditato un disastro, quello del precedente governatore Rosario Crocetta, che avendo lasciato un pessimo ricordo ai siciliani ha preferito trasferirsi in Tunisia. Ci auguriamo, per il bene della nostra terra, che anche il futuro della Sicilia sia targato Lega”, conclude l’esponente del Carroccio.