Europee: dai liberal di Calenda a società civile e sinistra, ecco liste aperte Zingaretti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – NORD OVEST – La circoscrizione comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D’Aosta. Il capolista è Giuliano Pisapia ma ci sarà anche un’altro milanese conosciuto e di sinistra in lista: l’assessore della giunta di Beppe Sala, Pier Francesco Majorino. Per l’area Calenda si parla dell’economista […]

(AdnKronos) – NORD OVEST – La circoscrizione comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Val D’Aosta. Il capolista è Giuliano Pisapia ma ci sarà anche un’altro milanese conosciuto e di sinistra in lista: l’assessore della giunta di Beppe Sala, Pier Francesco Majorino. Per l’area Calenda si parla dell’economista Irene Tinagli. Diversi gli eurodeputati uscenti. Innanzitutto la capodelegazione dem a Strasburgo, Patrizia Toja, che però dovrebbe ottenere una deroga per aver superato il limite dei mandati. Ed ancora i piemontesi Mercedes Bresso e Daniele Viotti. Dalla Liguria, lo spezzino Brando Benifei, deputato uscente, ma circola anche il nome dell’ex-ministro Roberta Pinotti. Per la Val d’Aosta ci sarà Edda Crosa, ex-dirigente Confindustria.

NORD EST – Nel Nord Est (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige) a guidare la lista Carlo Calenda seguito da Elisabetta Gualmini, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, già renziana passata con Zingaretti al congresso. Sempre emiliani anche gli uscenti Cecile Kyenge e Damiano Zoffoli e si parla anche di Antonio Mummolo, consigliere regionale e presidente dell’associazione ‘Avvocato di Strada’.

Dal Veneto dovrebbero arrivare in lista Achille Variati, vicentino e già sindaco e presidente della provincia, e anche Antonio Calò, vicino al mondo dell’associazionismo cattolico, premiato a Strasburgo come ‘Cittadino europeo dell’anno’ per aver ospitato a casa sua alcuni profughi. In Friuli c’è l’eurodeputata uscente, Isabella De Monte. In quota Mdp potrebbe essere candidato l’ex-sindaco di Udine, Furio Honsell. Aperta la trattativa anche con Elly Schlein, eletta con il Pd nel 2014 in Europa e poi passata con Possibile di Pippo Civati. Ma i lavori sono in corso.