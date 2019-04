Enel: Venezia, area centro Vega pulita grazie a 53 volontari dell’ azienda

Venezia, 8 apr. (AdnKronos) – Sono oltre 1.000 i kg di immondizia recuperati grazie all’iniziativa di volontariato aziendale dell’Enel che si è svolta a Marghera in collaborazione con Legambiente.

Venezia, 8 apr. (AdnKronos) – Sono oltre 1.000 i kg di immondizia recuperati grazie all’iniziativa di volontariato aziendale dell’Enel che si è svolta a Marghera in collaborazione con Legambiente.

Oltre cinquanta dipendenti Enel, provenienti anche dal Friuli Venezia Giulia (Pordenone), si sono dati appuntamento questa mattina e armati di guanti, rastrelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti hanno ripulito un’ampia zona attorno al Centro Vega, a Marghera, in occasione della campagna ‘Puliamo il Mondo’ di promossa dall’Associazione ambientalista.

E’ una delle iniziative del nuovo programma di volontariato Enel che nel 2019 vedrà la collaborazione con quattro Organizzazioni non profit italiane (Legambiente, Marevivo, Moige, Quartieri Tranquilli) e il coinvolgimento di più di 700 dipendenti, che potranno dedicare il proprio tempo a uno dei progetti proposti: una giornata di lavoro non convenzionale lontano da scrivania, smartphone o dal luogo dove si presta servizio.