Sicilia: stanziati 102 mln per liberi consorzi e città metropolitane (2)

(AdnKronos) – “Con la legge di stabilità abbiamo stanziato ed erogheremo nei prossimi giorni le risorse previste in bilancio affinché le ex province possano assolvere le funzioni basilari loro assegnate, fra le quali rientra anche la gestione delle utenze per le scuole di secondo grado – afferma l’assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso – Siamo consapevoli che, a causa del prelievo forzoso operato dallo Stato, tali somme non sono sufficienti a coprire la totalità delle funzioni che gli enti sono chiamati a gestire. Per questo motivo il governo Musumeci ha stanziato il massimo delle risorse disponibili ed è costantemente impegnato in una trattativa con lo Stato per ottenere i necessari trasferimenti dal governo centrale e per consentire alle ex province di chiudere i bilanci”.