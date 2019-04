Pd: Zingaretti, ‘partito plurale ma unito per offrire alternativa’

Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Per me il congresso nazionale è finito. L’Italia ha bisogno di un’offerta migliore di quella che ora sta avendo il Paese”. Lo ha detto Nicola Zingaretti all’assemblea del gruppo Pd alla Camera, a quanto viene riferito.

Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Per me il congresso nazionale è finito. L’Italia ha bisogno di un’offerta migliore di quella che ora sta avendo il Paese”. Lo ha detto Nicola Zingaretti all’assemblea del gruppo Pd alla Camera, a quanto viene riferito.

“È cambiato l’ordine del giorno: dire che il contratto di governo non produce risultati che speravano, non significa dire che la stagione del Movimento 5 stelle è finita. Dobbiamo far vivere uno spirito laico all’interno di un partito plurale ma unito. Daremo vita ad una fondazione nazionale del Pd per mettere in rete scienza e cultura per lavorare alla ricostruzione di un’alternativa nel Paese”.