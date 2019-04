Ue: 358 mln per completamento circumetnea di Catania

Palermo, 2 apr. (AdnKronos) – La Commissione europea ha dato il via libera al finanziamento per il completamento della linea ferroviaria circumetnea di Catania. Lo stanziamento di 358 milioni di euro servirà per costruire quasi sette chilometri di rotaie, otto nuove stazioni e per l’acquisto di nuovi […]

Palermo, 2 apr. (AdnKronos) – La Commissione europea ha dato il via libera al finanziamento per il completamento della linea ferroviaria circumetnea di Catania. Lo stanziamento di 358 milioni di euro servirà per costruire quasi sette chilometri di rotaie, otto nuove stazioni e per l’acquisto di nuovi treni che consentiranno di arrivare direttamente in aeroporto dal centro città. “Apprezziamo l’attenzione di Bruxelles per le grandi infrastrutture dell’Isola – ha commentato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci – Speriamo che adesso i tempi siano quelli che tutti immaginiamo e cioè celeri e senza intoppi”.

Il finanziamento destinato alla Sicilia è uno dei 25 annunciati oggi, per un valore di 4 miliardi di euro. La nuova linea sarà sotterranea e, nelle intenzioni della Commissione, servirà “a ridurre la congestione delle strade, le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici, l’inquinamento sonoro e gli incidenti stradali, promuovendo un modello di trasporto intermodale e migliorando l’efficienza della rete ferroviaria”. Il valore totale del progetto è di 611,6 milioni di euro