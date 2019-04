Editoria: 50mila firme per Radio radicale, a Pasqua ‘marcia del bavaglio’

Roma, 1 apr. (AdnKronos) – Al momento sono state raccolte 50.000 firme sulla petizione ‘salva Radio Radicale’ pubblicata sul sito www.change.org e promossa da Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Luca Barbarossa, Jimmy Ghione e Alessandro Gassmann. Si legge in una nota di Radio radicale in cui si spiega […]

Roma, 1 apr. (AdnKronos) – Al momento sono state raccolte 50.000 firme sulla petizione ‘salva Radio Radicale’ pubblicata sul sito www.change.org e promossa da Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Luca Barbarossa, Jimmy Ghione e Alessandro Gassmann. Si legge in una nota di Radio radicale in cui si spiega che “sono innumerevoli le dichiarazioni per la prosecuzione della convenzione da parte di uomini politici, di scienza, della cultura, dello spettacolo, costituzionalisti, giornalisti, magistrati ecc…”.

Alcune di queste “sono pubblicate sul sito della radio nello spazio ‘La battaglia per la vita di Radio Radicale'”. Inoltre la domenica di Pasqua, il 21 aprile, ad un mese dalla fine della convenzione per le trasmissioni dei lavori parlamentari, si terrà a Roma la ‘Marcia del bavaglio’ “per il diritto del cittadino a conoscere per deliberare e per la difesa del servizio pubblico Radio radicale”.