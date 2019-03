Ambiente: al via crowdfunding per Pcup, bicchiere in silicone con chip

Milano, 30 mar. (AdnKronos) – L’alternativa ai bicchieri di plastica usa e getta, che inquinano i mari e riempiono le discariche, è un bicchiere in silicone con un chip incorporato. L’idea è nata in Liguria dalla mente di due giovani con la passione per le invenzioni e le feste in spiaggia. E […]

Milano, 30 mar. (AdnKronos) – L’alternativa ai bicchieri di plastica usa e getta, che inquinano i mari e riempiono le discariche, è un bicchiere in silicone con un chip incorporato. L’idea è nata in Liguria dalla mente di due giovani con la passione per le invenzioni e le feste in spiaggia. E in poco più di un anno si è trasformata in un’azienda che ha già venduto più di 10mila bicchieri. E’ Pcup, la startup fondata nel 2018 dai 27enni Lorenzo Pisoni e Stefano Fraioli e ‘accelerata’ da Aquarium Ventures, che lancia una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe. L’obiettivo del round di investimento, al via il 29 marzo, è raccogliere almeno 150mila euro in 60 giorni.

La soluzione è stata già adottata da alcuni locali e partner. National Geographic l’ha scelta come buona pratica per la sua campagna ‘Planet or Plastic’ il cui testimonial Marco Mengoni ha voluto Pcup per la rassegna Atlantico Fest in cui ha lanciato il suo nuovo disco, a Milano lo scorso dicembre. La Federazione Italiana Rugby, insieme al Ministero per le Politiche Agricole, durante le partite del Sei Nazioni allo stadio Olimpico di Roma ha servito i tifosi con i bicchieri in silicone. E anche il locale milanese Alcatraz li utilizza. Inoltre sono in corso trattative con stadi italiani, con player del mondo dello spettacolo dal vivo e con alcune amministrazioni comunali.

Pcup, il cui nome è la sintesi di ‘public cup’, è un bicchiere in silicone dotato di un chip montato sul fondo. Il silicone rende il bicchiere flessibile, in linea con le normative sulla sicurezza a differenza del vetro e della plastica rigida, e lo rende adatto ai grandi eventi, dai concerti agli stadi. E il chip lo trasforma in un device dell’Internet of Things: i clienti possono collegare chip e smartphone e pagare online saltando la fila alla cassa e i promotori possono raccogliere dati sulle abitudini di consumo. Ogni consumazione è conteggiata su uno schermo che mostra in tempo reale quanti bicchieri usa e getta, e quanta plastica, vengono risparmiati.