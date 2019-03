Sicilia: Faraone (Pd), ‘quote rosa nelle giunte norma di civiltà’

Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – “La presenza di più donne nelle istituzioni farebbe solo bene alla politica siciliana e soprattutto alle comunità che si amministrano. E sarebbe stata una ventata di cambiamento, una iniezione di energia e di concretezza per la politica se l’Ars avesse detto sì […]

Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – “La presenza di più donne nelle istituzioni farebbe solo bene alla politica siciliana e soprattutto alle comunità che si amministrano. E sarebbe stata una ventata di cambiamento, una iniezione di energia e di concretezza per la politica se l’Ars avesse detto sì all’articolo 1 che regolava la presenza di genere nelle giunte comunali. Una norma di civiltà che vale in tutta Italia e che, come spesso capita alle leggi nazionali, si è fermata prima dello Stretto”. Lo ha detto il segretario del Pd siciliano Davide Faraone.

“Ancora una volta in aula si è consumata l’ennesima vergogna siciliana – ha aggiunto – I Cinquestelle e una manciata di deputati nascosti dietro il voto segreto hanno bocciato una norma che avrebbe rivoluzionato il profilo delle amministrazioni locali e rivoluzionato soprattutto le politiche a favore dei cittadini. Su questa battaglia dobbiamo insistere, mobilitarci e raccogliere le firme per chiedere che prevalga la civiltà. Il Pd in Sicilia su questo tema non arretra”.