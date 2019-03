Open Fiber: convenzione con comune Gemona, in Friuli progetti per 180 mln

Roma, 29 mar. (AdnKronos) – Il suo centro storico di origine medievale custodisce tesori preziosissimi, che ne fanno una delle più belle località del Friuli. Da oggi, Gemona, la cittadina simbolo della rinascita della Regione e modello di ricostruzione post terremoto del 1976, è però più che mai […]

Roma, 29 mar. (AdnKronos) – Il suo centro storico di origine medievale custodisce tesori preziosissimi, che ne fanno una delle più belle località del Friuli. Da oggi, Gemona, la cittadina simbolo della rinascita della Regione e modello di ricostruzione post terremoto del 1976, è però più che mai proiettata nel futuro grazie a Open Fiber, che realizzerà su tutto il territorio comunale una nuova rete, interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), che garantirà velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Il piano di cablaggio è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo della Regione di Udine, in cui sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’ad di Open Fiber, Elisabetta Ripa, e il Sindaco di Gemona, Roberto Revelant.

L’intervento della società a Gemona nasce con l’obiettivo di dare forma, per la prima volta in Italia, ad una città totalmente digitale, che sfrutterà l’efficienza della banda ultra larga (grazie ad una latenza molto ridotta, inferiore ai 5 millisecondi) per sviluppare una rete di dispositivi che abilitino servizi innovativi in ottica Smart City. Open Fiber collegherà alla banda ultra larga case e uffici della città con un investimento di circa 2 milioni di euro e attraverso una infrastruttura di quasi 130 km; inoltre, renderà disponibile la connessione in fibra ultraveloce in 50 edifici di proprietà comunale al fine di fornire servizi funzionali alle attività istituzionali ed amministrative del Comune di Gemona, come il portale elettronico, il cloud computing, sistemi di sensoristica per il telerilevamento ambientale, il telelavoro, e tante altre opportunità in ambito sanitario, nell’informazione e nell’istruzione.