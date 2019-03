Open Fiber: convenzione con comune Gemona, in Friuli progetti per 180 mln (2)

(AdnKronos) – L’accordo con Open Fiber cambia il futuro di Gemona, sottolinea Revelant, “siamo molto soddisfatti per essere riusciti a far partire questo importante progetto di sviluppo del territorio: l’obiettivo di questa amministrazione è mettere in atto un processo di digital transformation, […]

(AdnKronos) – L’accordo con Open Fiber cambia il futuro di Gemona, sottolinea Revelant, “siamo molto soddisfatti per essere riusciti a far partire questo importante progetto di sviluppo del territorio: l’obiettivo di questa amministrazione è mettere in atto un processo di digital transformation, definendo progetti necessari che creino piattaforme a disposizione di imprese, associazioni, cittadini e turisti, in conformità a quelli che sono annoverati tra i diritti della cittadinanza digitale”.

La convenzione stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013: Open Fiber utilizzerà ove possibile cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare l’impatto degli scavi sul territorio. A Gemona si stima che il riutilizzo delle reti esistenti supererà il 60% del progetto complessivo. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative a basso impatto ambientale, riducendo le difficoltà per l’utenza; lo scavo tradizionale, insomma, sarà previsto solo dove non si possa ricorrere a nessuna delle altre soluzioni. Una volta effettuati i lavori, il ripristino del manto stradale sarà a carico di Open Fiber, che dovrà rispettare dei tempi tecnici di assestamento del terreno per la posa dell’asfalto definitivo.

Gemona, rileva Ripa, “incarna pienamente lo spirito del progetto di Open Fiber che vuole investire per promuovere lo sviluppo di realtà ambiziose, che non vogliono fermarsi ma che, anzi, si pongono obiettivi e traguardi sempre più sfidanti”. Dopo aver avviato i lavori a Udine, ormai in fase di completamento, e avendo già chiuso la prima conferenza dei servizi con la Regione, come operatore privato, sottolinea Ripa, “abbiamo deciso di portare il nostro modello anche qui, in un piccolo ma fiorente centro turistico e culturale del Friuli, che con questa infrastruttura interamente in fibra ottica potrà finalmente diventare una vera Smart City e beneficiare di tanti servizi innovativi e a prova di futuro”.