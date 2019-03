Pil: Fitoussi, ‘pesano fattori esterni, Rdc e Quota 100 buone notizie’ (2)

(AdnKronos) – Per Fitoussi, Reddito di cittadinanza e ‘Quota 100’ “sono buone notizie per la crescita italiana perché la gente avrà più denaro”. Queste due misure, aggiunge, “contribuiranno a stimolare la domanda interna”. E per l’economista francese è proprio sulla domanda interna che bisogna puntare […]

(AdnKronos) – Per Fitoussi, Reddito di cittadinanza e ‘Quota 100′ “sono buone notizie per la crescita italiana perché la gente avrà più denaro”. Queste due misure, aggiunge, “contribuiranno a stimolare la domanda interna”. E per l’economista francese è proprio sulla domanda interna che bisogna puntare per rilanciare la crescita economica. “La domanda esterna sta diminuendo, il mondo rallenta. Anche la Germania che da dieci anni non ha mai avuto una crescita così bassa. Ora bisogna punta ad aumentare la domanda interna e in questo senso i due provvedimenti del governo vanno nella giusta direzione: speriamo che funzionino. Penso che funzioneranno”, sostiene Fitoussi.

Come fattore positivo a livello internazionale l’economista francese sottolinea che “non ci ritroviamo più in un contesto di una politica monetaria statunitense restrittiva. La Fed non aumenterà più i tassi di interessi fino al ritorno della crescita e questo rappresenta una buona notizia per l’Europa perché significa che i tassi di interesse nel mondo continueranno a stare bassi, come sono stati già da anni”. In questo contesto, aggiunge Fitoussi, “non vedo perché l’Italia dovrebbe soffrire per un aumento del rapporto deficit/pil che non è tanto alto” anche se venissero confermate le stime del Centro Studi di Confindustria che prevede 2,6% nel 2019 e nel 2020.

Più che pessimista sull’Italia alla quale guarda anzi con ottimismo, Fitoussi si dice “pessimista” sull’Europa. “Dalle elezioni di maggio non credo che arriveranno notizie soddisfacenti. E questo dovrebbe essere la principale preoccupazione dei governi in carica che hanno sostenuto per troppo tempo politiche di austerity. Ora, con l’esito che si prospetta, sì rischia una maggiore disaggregazione in Europa”, sottolinea l’economista francese. “Basta parlare di austerity, di politiche che impoveriscono le persone. Basta guardare quello che succede in Francia con i gilet gialli o quello che è successo in Germania con le passate elezioni”. In Europa, rileva Fitoussi, “serve un cambiamento delle politiche economiche. Altrimenti a rischio sono le democrazie. E’ un pericolo grave. Non vorrei vivere in un Paese come quello che dirige Viktor Orbán”.