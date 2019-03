Europee: Zingaretti, ‘con En Marche per fronte europeista in nuovo Parlamento’

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Va avanti una strategia politica che è quella di trovare le alleanze possibili anche tra forze diverse affinchè nel nuovo Parlamento ci sia un chiaro fronte per il rinnovamento e la difesa dell’Europa”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a proposito del colloquio con il segretario […]

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Va avanti una strategia politica che è quella di trovare le alleanze possibili anche tra forze diverse affinchè nel nuovo Parlamento ci sia un chiaro fronte per il rinnovamento e la difesa dell’Europa”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a proposito del colloquio con il segretario di En marche Stanislas Guerini.

“En Marche è una forza diversa ma un interlocutore prezioso e stamattina com Guerini abbiamo avuto uno scambio di idee e ci siamo impegnati a portare avanti il dialogo perchè nel nuovo Parlamento le forze europeiste combattano insieme”.

“In Italia -aggiunge il segretario del Pd- siamo impegnati a costruire una lista più ampia possibile per portare in Europa chi la vuole difendere e cambiare e non chi la vuole picconare mettendo in pericolo gli italiani”.