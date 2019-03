Europee: Martina, ‘bene Pd protagonista di alleanza progressista in Ue’

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Bene il Pd protagonista di una Alleanza progressista per la nuova Europa. Più sociale e più politica. Dalla famiglia socialista a forze come En Marche. Per combattere chi vuole distruggere l’unico orizzonte possibile del nostro comune futuro”. Lo scrive Maurizio Martina […]

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Bene il Pd protagonista di una Alleanza progressista per la nuova Europa. Più sociale e più politica. Dalla famiglia socialista a forze come En Marche. Per combattere chi vuole distruggere l’unico orizzonte possibile del nostro comune futuro”. Lo scrive Maurizio Martina su twitter a proposito del colloquio tra Nicola Zingaretti e il segretario di En Marche, Stanislas Guerini.