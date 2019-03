Autonomia: Anci Veneto, i Comuni devono avere un ruolo centrale

Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Si è tenuta a Roma la Conferenza Presidenti e del Coordinamento Direttori Anci Regionali con all’ordine del giorno il tema delle autonomie regionali. Alla riunione hanno partecipato la vicepresidente, Elisa Venturini, delegata da Maria Rosa Pavanello ed il direttore […]

Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Si è tenuta a Roma la Conferenza Presidenti e del Coordinamento Direttori Anci Regionali con all’ordine del giorno il tema delle autonomie regionali. Alla riunione hanno partecipato la vicepresidente, Elisa Venturini, delegata da Maria Rosa Pavanello ed il direttore Carlo Rapicavoli che hanno portato i documenti con la posizione di Anci Veneto.

“È stato un incontro positivo – spiegano Pavanello e Venturini – ed il fatto che Anci Nazionale abbia messo all’ordine del giorno il tema dell’autonomia è un segnale di attenzione e sensibilità importante. In questo processo come sosteniamo da sempre, i Comuni devono avere un ruolo centrale ed essere il motore dell’autonomia sui territori in modo da poter declinare con più incisività gli aspetti positivi della riforma”.

Nel documento si ricorda che Anci Veneto ha espresso un giudizio positivo e favorevole all’autonomia con un documento formale approvato all’unanimità “il 12 ottobre 2017 assumendo una posizione chiara ed univoca per interpretare fino in fondo le istanze dei Sindaci, dei Comuni e dei cittadini”. Sulla trattativa in corso fatta salva la necessità di garantire il rispetto dell’unità nazionale l’Anci Veneto ha messo l’accento su “uno dei punti più delicati del dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare il processo di rafforzamento dell’autonomia regionale. Risulta, al riguardo, centrale l’esigenza del rispetto del principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria correlazione tra funzioni e risorse”.