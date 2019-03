Autonomia: Anci Veneto, i Comuni devono avere un ruolo centrale (2)

(AdnKronos) – In questo contesto si sottolinea, poi come “un ruolo decisivo a livello statale sarà quello di determinazione dei fabbisogni e dei costi standard, in una prospettiva di piena sostenibilità degli interventi affidati a livello regionale. Pertanto per Anci Veneto “alla Regione […]

(AdnKronos) – In questo contesto si sottolinea, poi come “un ruolo decisivo a livello statale sarà quello di determinazione dei fabbisogni e dei costi standard, in una prospettiva di piena sostenibilità degli interventi affidati a livello regionale. Pertanto per Anci Veneto “alla Regione proprio nello spirito dell’art. 116 andranno riconosciute prevalenti competenze legislative, che ne rafforzino la natura di ente di legislazione, programmazione e indirizzo. La Regione sarà chiamata a interpretare la rinnovata dimensione delle competenze legislative in una prospettiva che deve vedere la piena attuazione del principio di sussidiarietà, sul piano delle competenze amministrative e delle connesse risorse finanziarie, con conseguente piena valorizzazione del ruolo dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane attraverso l’attribuzione diretta dei compiti di amministrazione e gestione”.

“Ed è proprio in virtù di questo ultimo aspetto che al tavolo abbiamo portato anche la nostra posizione sul riordino delle Città Metropolitane e delle Province. Infatti è fondamentale avere un quadro chiaro e preciso dell’assetto istituzionale del territorio per poter declinare ed attuare in modo efficiente ed efficace l’autonomia”, sottolinea.