Francia: Loiseau e Griveaux lasciano governo, i ‘falchi’ contro Italia

Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Saliti agli onori della cronaca per i loro attacchi al governo italiano, la ministra agli Affari europei Nathalie Loiseau e il portavoce del Governo, Benjamin Griveaux lasciano il governo guidato da Edouard Philippe. Loiseau che guiderà la lista La République En Marche per le Europee di maggio punta a Bruxelles mentre Griveaux punterà al Comune di Parigi le cui elezioni si svolgeranno nel 2020.

“Se si vuol fare indietreggiare la lebbra nazionalista, se si vuole fare indietreggiare i populisti, se si vuol fare indietreggiare la sfida all’Europa, il modo migliore è di comportarsi bene con i propri partner”, aveva affermato il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, a febbraio scorso dopo il richiamo dell’Ambasciatore francese a Parigi per consultazione nel momento di picco delle tensioni tra Parigi e Roma. “Le battute di Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno impedito all’Italia di entrare in una recessione economica…Noi non abbiamo fatto battute”, aveva ancora affermato Griveaux, classe 1977.