Maltempo: Veneto, torna ala paura nel bellunese, alberi sradicati e black out in Val del Boite

Belluno, 26 mar. (AdnKronos) – Tra gli abitanti di Feltre e’ tornata la paura: ieri le forti raffiche di vento e il temporale improvviso hanno riportato alla mente la notte del 29 ottobre scorso quando l’uragano Vaia ha lasciato il segno sul territorio veneto, in particolare proprio a Belluno.

Coldiretti […]

Belluno, 26 mar. (AdnKronos) – Tra gli abitanti di Feltre e’ tornata la paura: ieri le forti raffiche di vento e il temporale improvviso hanno riportato alla mente la notte del 29 ottobre scorso quando l’uragano Vaia ha lasciato il segno sul territorio veneto, in particolare proprio a Belluno.

Coldiretti segnala alberi sradicati ad Arson e um black out prolungato in Val del Boite. Fenomeni di ridotta intensita’ rispetto al disastro passato che hanno comunque provocato molta preoccupazione tra i cittadini. Tra gli imprenditori agricoli e’ scattato subito il piano d’intervento per sostenere le famiglie coinvolte nel disagio.

Sul posto i tecnici e Chiara Bortolas responsabile di Donne Impresa per le prime valutazioni dei danni. Di rami spezzati, frutteti abbattuti, serre divelte, colture rovinate e magazzini scoperchiati parla Coldiretti in merito ai danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha sferzato le campagne della Penisola.