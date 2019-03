Europee: candidati M5S, spunta fisico Cern ‘complottista’ 11 settembre/Adnkronos

Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Camici bianchi, docenti universitari, funzionari, avvocati di grido, ma anche eletti in altre amministrazioni che ora sognano Bruxelles, tra questi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. E giornalisti, non ultimo Luca Ciarrocca, blogger del Fatto quotidiano ma soprattutto […]

Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Camici bianchi, docenti universitari, funzionari, avvocati di grido, ma anche eletti in altre amministrazioni che ora sognano Bruxelles, tra questi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. E giornalisti, non ultimo Luca Ciarrocca, blogger del Fatto quotidiano ma soprattutto ‘padre’ di Wall Street Italia, sito di finanza che aveva lanciato nel 1999 e venduto a un gruppo quotato in borsa nel 2014.

Corrispondente da New York per Il Giornale quando era diretto da Indro Montanelli, Ciarrocca ha scritto anche per Ansa, L’Espresso, La Repubblica, Milano Finanza. E vanta un primato non di poco conto: aver raccontato per primo, la mattina dell’11 settembre, la notizia dell’attacco dei terroristi di al Qaeda ai grattacieli del World Trade Center, di cui era stato testimone oculare dal suo ufficio al 73esimo piano dell’Empire State Building a Manhattan.

E proprio il dramma dell’11 settembre segna il curriculum, che l’Adnkronos ha visionato, di un altro candidato alle parlamentarie grilline: si tratta di Daniele De Pedis, fisico del Cern di Ginevra, ma anche autore del libro ‘Il mondo sotto chiave’, un thriller sull’attacco al World Tride Center dove fantasia, politica reale, spionaggio e soprattutto scienza -fisica e matematica- si intrecciano.