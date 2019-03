Europee: candidati M5S, spunta fisico Cern ‘complottista’ 11 settembre/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Ma fantasia a parte, spulciando la bacheca Facebook del fisico nucleare salta agli occhi il sostegno a teorie complottiste: “Dopo pochi minuti dall’attacco – scrive infatti De Pedis – rimasi stupefatto da una dichiarazione ufficiale del governo americano: ‘..da oggi il mondo non sarà piu’ […]

(AdnKronos) – Ma fantasia a parte, spulciando la bacheca Facebook del fisico nucleare salta agli occhi il sostegno a teorie complottiste: “Dopo pochi minuti dall’attacco – scrive infatti De Pedis – rimasi stupefatto da una dichiarazione ufficiale del governo americano: ‘..da oggi il mondo non sarà piu’ lo stesso…”. Rimasi stupito da queste parole, ebbi l’impressione che erano state preparate a tavolino in anticipo, così come la famosa frase di Neil Amstrong ‘Questo è un piccolo passo…’ quando poso’ il primo piede sulla luna!!”.

In un successivo post, De Pedis solleva altri dubbi, stavolta dotandoli di una base scientifica. “Una cosa che mi ha lasciato sempre perplesso e che è trattata con approfonditi calcoli sul mio libro ‘il mondo sotto chiave’, è l’impatto del secondo aereo – scrive – Analizzando questi filmati fotogramma per fotogramma si evince che dal momento dell’impatto alla fuoriuscita delle fiamme dalla facciata opposta della torre passano solo 3 fotogrammi cioè meno di 1/10 di secondo, tempo troppo piccolo affinché il kerosene trasportato dagli aeri potesse miscelarsi all’ossigeno dell’aria per creare una miscela esplosiva. Da queste considerazioni ne consegue che gli aerei trasportavano dell’esplosivo. Ma se effettivamente gli aerei portavo esplosivo allora salgono mille domande: chi ha messo tale esplosivo? come era innescato? ecc. ecc.”.