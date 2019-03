Spiagge: assessore Veneto, ‘nel 2019 25 mln di euro contro erosione’

Venezia, 24 mar. (AdnKronos) – “La giunta regionale del Veneto ha previsto per il 2019 25 milioni di euro per fare fronte all’erosione di tutto il litorale veneto da Venezia a Rovigo, che saranno suddivisi tra ripascimento meccanico delle spiagge per riportare la sabbia laddove è stata portata via dalle […]

Venezia, 24 mar. (AdnKronos) – “La giunta regionale del Veneto ha previsto per il 2019 25 milioni di euro per fare fronte all’erosione di tutto il litorale veneto da Venezia a Rovigo, che saranno suddivisi tra ripascimento meccanico delle spiagge per riportare la sabbia laddove è stata portata via dalle mareggiate e per opere strutturali, come i pennelli a mare che consentono il ripascimento naturale e limitano l’erosione delle coste da parte delle maree”. Lo sottolinea all’Adnkronos l’assessore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin.

“Le opere strutturali previste sono state indicate dallo studio dell’Università di Padova del prof. Ruol, uno dei massimi esperti internazionali del settore, ma non possiamo dimenticare che, a dispetto di tante discussioni sul tema, come evidenziato anche dallo studio dall’ateneo padovano, i ripascimenti meccanici non potranno mai essere eliminati”, spiega l’assessore.

E Bottacin sottolinea quindi che: “Per il 2019 i 25 milioni di euro saranno suddivisi in 17 mln per il litorale veneziano con le zone critiche di Jesolo, Caorle e Sottomarina, e 17,5 mln di euro per il litorale di Rovigo: le foci del Po e la spiaggia di Rosolina”.