Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Associazione Italiana Confindustria Alberghi ha partecipato oggi alla conferenza stampa Accordi bilaterali e prospettive di sviluppo sul turismo tra Italia e Cina organizzata da Ctrip e ChinaEU alla presenza di Jane Jie Sun, Amministratrice Delegata del Gruppo Ctrip la più grande agenzia di viaggi online dell’Asia. La Cina rappresenta attualmente il mercato turistico più importante a livello internazionale e nell’ultimo decennio i turisti cinesi in Italia sono cresciuti ad un tasso medio del 17,6% visitando nella maggior parte dei casi Lazio, Veneto e Toscana.

Una classe media alto spendente, sempre più incline a viaggiare anche individualmente e per periodi più lunghi rispetto al passato, questo l’identikit del turista asiatico che nel 93% dei casi sceglie l’accoglienza alberghiera, soprattutto luxury, per i propri soggiorni nel nostro Paese.

“Un incontro molto importante oggi per la nostra Associazione e più in generale per il turismo italiano”, sottolinea Maria Carmela Colaiacovo, Vicepresidente di Confindustria Alberghi. Ctrip è tra i protagonisti del turismo mondiale e una ‘porta di accesso’ fondamentale per il mercato cinese. Di gran lunga il più rilevante per prospettive di crescita nelle nostre località. L’auspicio è quello di una collaborazione sempre più stretta che favorisca la presenza dei turisti cinesi nel Belpaese”.