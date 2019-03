Migranti: sospeso interrogatorio Comandante Jonio, riprende nel pomeriggio

Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – E’ stato momentaneamente sospeso e riprenderà nel primo pomeriggio di oggi l’interrogatorio di Pietro Marrone, il comandante della nave Mare Jonio, indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’ambito dell’inchiesta sulla nave con a bordo 49 migranti […]

Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – E’ stato momentaneamente sospeso e riprenderà nel primo pomeriggio di oggi l’interrogatorio di Pietro Marrone, il comandante della nave Mare Jonio, indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’ambito dell’inchiesta sulla nave con a bordo 49 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. Il comandante della nave, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Fabio Lanfranca, è stato interrogato dal Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dalla pm Cecilia Baravelli. Secondo quanto si apprende, Marrone, avrebbe “chiarito” una “serie di eventi”. Prima di iniziare l’interrogatorio ha detto: “Sono tranquillo”. Ieri Marrone era stato in caserma per firmare alcuni atti di indagine. L’interrogatorio proseguirà più tardi.