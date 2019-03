Sonepar: in Italia fatturato di 605 mln (+9,4%)

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia e controllata dal gruppo multinazionale francese Sonepar, chiude positivamente il 2018 con un fatturato consolidato di 605 milioni di euro, in crescita del 9,4% sull’anno precedente. […]

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia e controllata dal gruppo multinazionale francese Sonepar, chiude positivamente il 2018 con un fatturato consolidato di 605 milioni di euro, in crescita del 9,4% sull’anno precedente. Già primo distributore in Italia per fatturato e presenza capillare sul territorio con una rete di 100 punti vendita e 1.500 dipendenti, Sonepar Italia pochi giorni fa ha siglato l’accordo per l’acquisizione di Elettroveneta con le controllate Ferri Srl e H2A Srl, gruppo che nel 2018 ha fatturato oltre 220 milioni di euro ed è presente sul territorio con i sui 49 punti vendita in Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. La ratifica del contratto sarà soggetta all’approvazione da parte dell’Antitrust.

“Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati, raggiunti grazie ad un grande lavoro di squadra ed una strategia di business ben equilibrata che ci ha permesso di compiere questo nuovo grande passo – commenta Sergio Novello, Presidente e Amministratore Delegato di Sonepar Italia – . Sonepar Italia continua ad investire nella crescita del gruppo che, tra i suoi di punti di forza, conta una presenza territoriale capillare, un eccellente livello di servizio, omogeneo in tutto il Paese, e basa il suo successo anche sul forte sviluppo di strumenti digital”.

Proprio la piattaforma E-commerce (assortimento 40.000 articoli) nel 2018 ha sfiorato gli 80 milioni di euro di fatturato, circa il 13% del totale delle vendite, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno. Un canale di vendita che in alcune aree geografiche ha toccato anche il 30% ed in pochi anni è diventato un asset importante del gruppo.