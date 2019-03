Mafia: a Padova domani studenti in piazza al fianco di Libera

Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Nella data nazionale a Padova, indetta da Libera contro le mafie, in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, scenderanno in piazza anche gli studenti. La Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli universitari hanno aderito alla piazza coinvolgendo tutti […]

Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Nella data nazionale a Padova, indetta da Libera contro le mafie, in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, scenderanno in piazza anche gli studenti. La Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli universitari hanno aderito alla piazza coinvolgendo tutti gli studenti di Padova e del Triveneto, organizzando assemblee nelle scuole e nelle università e lanciando una piattaforma (www.studenticontrolemafie.it) per sensibilizzare ed informare gli studenti medi e universitari.

“Nel nostro territorio – dichiara Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi Veneto – il fenomeno mafioso è spesso sottaciuto, quando non negato. È per questo che abbiamo deciso di fare luce bei luoghi del sapere su questa questione, per scalfire la retorica dannosa che vorrebbe il nostro territorio scevro dalla criminalità organizzata”.

“La lotta contro il fenomeno mafioso deve partire dai luoghi del sapere, dai giovani, da chi pagherà il conto in futuro e lo sta già in realtà pagando oggi. Per questo abbiamo lavorato per raggiungere tutti gli studenti e per portarli in piazza qui a Padova”, aggiunge Piero Notarnicola coordinatore di Studenti Per – Udu Padova.