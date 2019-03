Sace: Quintieri, ‘rafforziamo nostro impegno a imprese venete’ (2)

(AdnKronos) – “Le esportazioni sono una leva fondamentale per il consolidamento e la crescita dell’economia del nostro territorio – ha commentato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo -. La nostra Banca dispone di una rete […]

(AdnKronos) – “Le esportazioni sono una leva fondamentale per il consolidamento e la crescita dell’economia del nostro territorio – ha commentato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo -. La nostra Banca dispone di una rete che presidia oltre 40 Paesi e, da anni, collabora con SACE SIMEST per realizzare una strategia di sistema per favorire la domanda di Made in Italy proveniente dai mercati internazionali. Continueremo ad accompagnare e far crescere le nostre aziende all’estero, affiancandole anche nelle operazioni di finanza straordinaria, innovazione e formazione delle persone, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle filiere”.

“Le imprese di Treviso e Padova sono fortemente internazionalizzate, tra le prime in Italia per volume di esportazioni pari a oltre 23 miliardi di euro – dichiara Marco Stevanato, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro delegato all’Internazionalizzazione –. Le nostre aziende operano in tutti i mercati del mondo ed è importante potersi orientare, grazie ad informazioni puntuali e aggiornate e con partner qualificati, su come operare al meglio in uno scenario caratterizzato da dinamiche economiche e geopolitiche in continua evoluzione”.

Attraverso le sue sedi nel territorio a Venezia e Verona, il Polo SACE SIMEST ha già affiancato nei loro piani di crescita esteri più di 1200 aziende del Triveneto, mobilitando – tra esportazioni assicurate e investimenti garantiti, tra finanziamenti agevolati e partecipazione al capitale – nel 2018 circa 2,2 miliardi di euro, al netto di ulteriori 5 miliardi di euro di operazioni garantite a supporto della cantieristica navale, con un impatto significativo su un indotto di più di 450 piccole e medie aziende trascinate dai numeri positivi di Fincantieri in qualità di capofiliera. In particolare sono 44 le partecipazioni in iniziative d’investimento delle imprese dell’area detenute da SIMEST.