Costruzioni: Toninelli, progetto a guida italiana per piattaforma digitale

Roma, 13 mar. (AdnKronos) – “Sono molto orgoglioso di annunciare che il nostro progetto per la creazione di una Piattaforma digitale per le costruzioni, che vede l’Italia Paese capofila, è risultato, nell’ambito del Bando della Commissione Europea, il primo selezionato nella fase preliminare. È un primo grande riconoscimento dopo mesi di duro lavoro con un obiettivo in testa: dare al mondo delle costruzioni un futuro di trasparenza ed efficienza grazie a tecnologie avanzate, Bim in primis”. Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Il progetto che è stato primo selezionato è DigiPLACE, a guida italiana, frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Milano, tre Ministeri europei (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Ministere de l’ecologie du developpement durable des transports et du Logement – Francia, Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur – Germania) insieme all’industria nazionale ed europea, tra cui Federcostruzioni ed ANCE e Istituti e centri di competenza europei.

“La digitalizzazione degli appalti pubblici, come noto, è per me uno degli obiettivi strategici per le costruzioni – aggiunge il Ministro – ed è per questo che ho fortemente supportato l’iniziativa. Il progetto di Piattaforma è infatti uno strumento strategico di recepimento di una direttiva europea sugli appalti e di un regolamento Ue sui prodotti da costruzione, perché rappresenta il luogo di incontro digitale tra le esigenze degli appaltatori e dei progettisti e l’offerta dei produttori e distributori basato sulla medesima struttura dati e sullo stesso linguaggio digitale”.