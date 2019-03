Copasir: Conte fa punto su Rete 5G, presto nuova audizione

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – E’ durata due ore piene l’audizione del premier Giuseppe Conte al Copasir, slittata alle 17 -inizialmente era stata fissata alle 15.30- per via del viaggio in Sicilia del presidente del Consiglio per presenziare la cerimonia di riapertura dei lavori nel tunnel Caltanissetta-Agrigento, […]

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – E’ durata due ore piene l’audizione del premier Giuseppe Conte al Copasir, slittata alle 17 -inizialmente era stata fissata alle 15.30- per via del viaggio in Sicilia del presidente del Consiglio per presenziare la cerimonia di riapertura dei lavori nel tunnel Caltanissetta-Agrigento, rimasti bloccati per 5 mesi. Al centro dell’intervento la Rete 5G, il nuovo standard per la comunicazione mobile che sarà disponibile dal 2020.

L’intervento di Conte al Copasir ha dunque affrontato il delicato tema della sicurezza delle telecomunicazioni, anche alla luce dei timori espressi dagli Stati Uniti sui colossi cinesi delle telecomunicazioni -Huawei e Zte, in particolare la prima – scesi in campo per lo sviluppo delle infrastrutture su cui viaggerà la tecnologia 5G.

“Conte – ha confidato al termine dell’audizione Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle – è stato rassicurante sui rischi” di un eventuale ingresso di Hawei nel mercato italiano mobile del 5S. “Presto ci sarà comunque una nuova audizione del presidente”, ha aggiunto Castiello prima di lasciare Palazzo San Macuto.