Sonepar acquisisce Elettroveneta

Padova, 7 mar. -(AdnKronos) – Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia e controllata dal gruppo multinazionale francese Sonepar, annuncia di avere siglato l’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Elettroveneta SpA. La ratifica del contratto sarà soggetta all’approvazione da parte dell’Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia.

Sonepar Italia è attiva sul territorio dal 1988, attualmente opera con una rete di 100 punti vendita e 1.500 collaboratori, il suo fatturato 2018 supera i 600 milioni di euro.

Elettroveneta è stata fondata nel 1979 a Padova, ha chiuso il 2018 con un fatturato superiore ai 200 milioni di euro, conta 700 collaboratori nel Triveneto, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Abruzzo e in Molise, dove opera con 49 punti vendita. In Abruzzo è presente tramite la controllata Ferri Com. A Padova opera con H2A, azienda attiva nella distribuzione idrotermosanitaria.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con le famiglie azioniste di Elettroveneta – commenta Sergio Novello, Presidente e Amministratore Delegato di Sonepar Italia Spa -. Questa azienda negli anni si è dimostrata radicata sul territorio, capace di espandersi anche al di fuori dei suoi mercati naturali e di garantire ottimi livelli di servizio ai propri affezionati clienti. Sonepar Italia si impegna a preservare i valori sui quali Elettroveneta ha costruito negli anni il suo successo e contribuirà al raggiungimento di nuovi traguardi all’insegna della continuità”.

“A nome dei 44.500 collaboratori in 44 Paesi, sono lieto di dare il mio più caloroso benvenuto ai nuovi colleghi di Elettroveneta – afferma Philippe Delpech, CEO di Sonepar -. Questo accordo dimostra la volontà di Sonepar di continuare ad investire in Italia, un Paese strategico che negli ultimi anni ci ha saputo dare grandi risultati grazie a un mercato reattivo e ad un’ottima organizzazione locale”.

“Il desiderio degli azionisti di Elettroveneta è sempre stato quello di dare sviluppo alla nostra società, premiando lo sforzo di tutti i collaboratori nell’affermazione della nostra realtà come insegna leader nel mercato. Sono convinto che entrare oggi in Sonepar garantirà la sostenibilità del nostro progetto di sviluppo in tutte le aree dove siamo presenti” conclude Umberto Schiavon, Presidente di Elettroveneta