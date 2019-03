Vaccini: Bernini, ‘da Salvini passo indietro che mette a rischio bambini’

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “La lettera del vicepremier Salvini alla ministra Grillo per consentire ai bambini non vaccinati di restare oltre la scadenza dei termini nelle scuole d’infanzia è un preoccupante passo indietro che mette a rischio la salute dei bimbi più fragili, per i quali l’unica salvaguardia […]

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “La lettera del vicepremier Salvini alla ministra Grillo per consentire ai bambini non vaccinati di restare oltre la scadenza dei termini nelle scuole d’infanzia è un preoccupante passo indietro che mette a rischio la salute dei bimbi più fragili, per i quali l’unica salvaguardia è rappresentata proprio dalla politica attiva sulle vaccinazioni”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

“Se l’ideologia no vax diventa parte integrante dell’azione di governo, contro il parere unanime della scienza, significa che invece della salute -aggiunge l’esponente azzurra- questa maggioranza preferisce tutelare per decreto l’ignoranza e la disinformazione, peraltro sulla pelle dei soggetti più fragili. Noi faremo anche questa volta una battaglia convinta per difendere i vaccini, ma ancora una volta il Parlamento sarà messo davanti a un decreto varato in extremis e dunque al fatto compiuto”.