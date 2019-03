Sci: assessore veneto, ‘per Cortina 2021 pronto piano potenziamento viabilità’

Belluno, 4 mar. (AdnKronos) – E’ stato presentato oggi a Cortina il piano straordinario di interventi previsti da ANAS per l’adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno in vista dell’evento “Mondiali di Sci – Cortina 2021”. Presenti all’incontro l’Assessore […]

Belluno, 4 mar. (AdnKronos) – E’ stato presentato oggi a Cortina il piano straordinario di interventi previsti da ANAS per l’adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno in vista dell’evento “Mondiali di Sci – Cortina 2021”. Presenti all’incontro l’Assessore regionale a lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ed il Commissario di Governo e Presidente di ANAS Claudio Andrea Gemme.

“Il programma di interventi sulla viabilità del bellunese – sottolinea l’Assessore – costituisce una straordinaria opportunità per la provincia di Belluno e per le comunità locali di adeguamento ed ammodernamento della rete viaria, con obiettivo temporale che travalica il 2021. Deve essere, cioè, l’occasione per trovare soluzioni tecniche, ambientali ed economicamente sostenibili per risolvere le storiche criticità della viabilità dell’alto bellunese e favorire l’accessibilità delle vallate, sia per la mobilità turistica, sia per quella locale e intervalliva.”.

L’incontro è servito a fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi previsti da ANAS ed in parte in corso di attuazione per l’adeguamento della viabilità statale nel bellunese. Tre gli assi viari principali di viabilità statale sui quali si concentrano: la S.S. n. 51 “di Alemagna”, la S.S. n. 51 bis e la S.S. n. 52 “Carnica” con uno stanziamento complessivo di circa 242 milioni di euro, dei quali 172 milioni destinati alla S.S. 51 “di Alemagna”.