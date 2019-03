Sanità: Zaia, ‘in Veneto non chiuderemo ospedali’ (2)

(AdnKronos) – Zaia non ha mancato di fare riferimento alle polemiche che spesso coinvolgono la sanità bellunese: “chiedo alla gente – ha detto – di guardare ai fatti e non farsi condizionare dalle leggende metropolitane messe in giro dagli immancabili catastrofisti. Belluno trascurata […]

(AdnKronos) – Zaia non ha mancato di fare riferimento alle polemiche che spesso coinvolgono la sanità bellunese: “chiedo alla gente – ha detto – di guardare ai fatti e non farsi condizionare dalle leggende metropolitane messe in giro dagli immancabili catastrofisti. Belluno trascurata dalla sanità regionale? Falso, come si dimostra anche oggi e come dimostrano gli investimenti presenti e futuri e la presenza della sanità bellunese in tutte le reti regionali d’eccellenza. Chiudiamo il Codivilla di Cortina? Falso. Abbiamo chiuso una collaborazione pubblico-privata come imponeva la legge e abbiamo assegnato, con gara pubblica, la gestione a un’entità di caratura internazionale con una progettualità da 207 milioni”.

“A Belluno la Regione non assume medici? Falso. Si tratta di una situazione nazionale, con 56 mila medici in meno del necessario (1.300 nel solo Veneto), legata a cattive programmazioni degli anni passati, con il numero chiuso a medicina e la sottostima delle necessità delle borse di specialità. A Pieve di Cadore, tanto per fare un esempio, il direttore generale ha fatto sei scorrimenti di graduatoria, ma gli interessati non hanno risposto”, ha concluso.