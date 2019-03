Governo: Gasparri, ‘unica ricetta centrodestra unito e vincente’

Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “È la cronaca di quanto accade a dimostrare che serve un centrodestra unito e compatto che vinca sui territori, come da un anno sta avvenendo dalla Sicilia alla Sardegna, dall’Abruzzo al Molise e al Friuli Venezia-Giulia ed altri luoghi e che torni al governo della nazione […]

Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “È la cronaca di quanto accade a dimostrare che serve un centrodestra unito e compatto che vinca sui territori, come da un anno sta avvenendo dalla Sicilia alla Sardegna, dall’Abruzzo al Molise e al Friuli Venezia-Giulia ed altri luoghi e che torni al governo della nazione come auspica Silvio Berlusconi, ogni giorno in prima linea per indicare questa prospettiva all’Italia”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Guardiamo i fatti. Si parla di iniziative per tutelare la famiglia -sottolinea- e un tale Spadafora, arrampicatore che passa da una poltrona all’altra con un’appartenenza politica all’altra, stronca chi nel governo vuole difendere appunto l’istituto familiare. Si parla di opere pubbliche e i grillini bloccano tutto, dicono di no a tutto, mettendosi in contrasto con il Paese, il suo futuro, l’occupazione e la modernizzazione, generando la rivolta di cittadini, categorie e produttori. Si parla di immigrazione e, se da un lato si propone una politica di blocco degli ingressi e di sicurezza del territorio, la sinistra, ma anche alcuni ambienti vicini al mondo grillino, nelle piazze invocano più immigrati, più sbarchi, più illegalità. La marcia di Milano è veramente inquietante a tale proposito”.

“Pertanto, per difendere il futuro, l’economia, i cantieri, il lavoro, la famiglia, la sicurezza, il contrasto all’immigrazione, non c’è che altra ricetta -conclude Gasparro- che quella proposta da Forza Italia: un centrodestra unito e vincente. Chi percorre altre strade tradisce la volontà della maggioranza degli italiani e tradisce gli elettori del centrodestra, che chiedono coerenza, fatti e coesione. Proprio ciò che propongono Berlusconi e Forza Italia”.